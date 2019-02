Vestjyderne følte nærmest, at de havde vundet over Skanderborg, selvom kampen sluttede 25-25.

Smilene var brede i Ribe-Esbjerg-lejren efter torsdagens uafgjorte kamp hjemme i Ribe Fritidscenter mod Skanderborg.

Spillerne fik hurtigt knappet en øl op, og det virkede nærmest som om, at de havde vundet kampen.

- Vi er heldige i dag. Skanderborg er jo klart bedst i store dele af kampen, så vi er meget tilfredse med et enkelt point, sagde målmand Søren Haagen.

Han blev hjemmeholdets store helt, da han reddede et straffekast og altså sørgede for 25-25.

- Ja, det var da fint med en redning på det tidspunkt. Så selvfølgelig er jeg glad, og jeg er også meget tilfreds med, at vi kommer stærkt igen i anden halvleg. Det synes jeg, at vi kan tage med videre. Vi har fået tro på tingene, og vi giver ikke op.

I den modsatte lejr var humøret ikke så højt. Cheftræner Nick Rasmussen, der stod i spidsen for Ribe-Esbjerg HH i perioden fra 2011 - 2014, mente, at hans hold skulle have vundet kampen.

Og det var svært ikke at give den engagerede træner, der allerede fik en henstilling af dommerne efter et par minutters spil, ret i den betragtning.

- Vi fører med syv mål, og vi har helt styr på dem. Det har vi sådan set også, da vi er foran med 25-21 fire minutter før tid. Men jeg må så også sige, at vi dummer os til sidst og blandt andet kaster forbi målet i en situation, hvor deres målmand er udenfor.

- Vi skal jo bare spille tiden ud. Havde vi gjort det, havde vi vundet - og det havde været på sin plads, mente Nick Rasmussen.