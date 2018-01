Stor Team Esbjerg-profil er gravid

HÅNDBOLD: Ulrika Toft Hansen er gravid og skal føde sit andet barn midt i juli. Den svenske landsholdsspiller har dermed spillet sin sidste kamp for Team Esbjerg.

- Jeg er virkelig splittet. Jeg havde på den ene side ikke tænkt mig at skulle være mor igen lige nu, da jeg spiller så godt håndbold, og jeg ved, at jeg skuffer både mig selv og mange mennesker i og omkring Team Esbjerg. På den anden side passer det perfekt i forhold til vores søn, Olivers, alder, og vi glæder os til at skulle være forældre igen, siger Ulrika Toft Hansen.

Cheftræner Jesper Jensen glæder sig ligeledes på håndboldparret Ulrika og Henrik Toft Hansens vegne, men begræder det for klubben.

- Sportsligt er det et slag for os. ”Ullis” har været rigtig godt spillende, og hun er en af to tilbageværende stregspillere i truppen. Indtil videre må vi spille med Vilde Ingstad som den eneste på pladsen, og det begrænser mulighederne for at spille med to stregspillere og syv mod seks, som vi har praktiseret en del, siger Jesper Jensen.

Veteranen Rikke Zachariassen har af samme årsag ikke spillet i denne sæson og fødte sin tredje barn anden juledag.

Team Esbjerg undersøger markedet for klassespillere til stregpositionen, men ønsker ikke en kortsigtet løsning.

- Vi går efter en stregspiller, som vi også kan se en fremtid i, og om muligt en dansk eller nordisk spiller, fordi de kender træningskulturen og er nemmere at integrere. Men vi kan i situationen blive nødt til at udvide spektret, siger Jesper Jensen.

Ulrika Ågren spillede to succesfulde sæsoner i Team Esbjerg i årene 2010-2012, og efter at have spillet i Randers HK og tyske Buxtehuder SV vendte hun med efternavnet Toft Hansen i november 2016 tilbage til klubben få uger efter sin fødsel. Hun har i de to perioder i Team Esbjerg spillet 135 kampe og scoret 444 mål.

Henrik Toft Hansen skifter til sommer fra SG Flensburg-Handewitt til PSG Handball i Paris, og parret forventer at flytte til Frankrig i slutningen af juli, kort efter Ulrikas fødsel.

- Normalt spiller man håndbold til 12. uge af graviditeten, og jeg er snart i 15. uge. Jeg ved, at jeg skuffer både mig selv og holdet ved ikke at kunne spille mere, og derfor har jeg villet spille så længe som muligt. Men nu kan jeg mærke det, når jeg spiller, siger Ulrika Toft Hansen, der har sat sonderinger med mulige nye klubber i bero til efter fødslen.