Stolt dansk landstræner: Hold da op, hvor var det fantastisk

SPEEDWAY: Danske speedwayfans er ikke blevet forkælet særlig meget i de seneste sæsoner, når vi taler grandprixserien.

Men lørdag aften i polske Warszawa var en yderst behagelig undtagelse.

Leon Madsen vandt grandprixet, mens Niels-Kristian Iversen også nåede finalen, hvor han fik sig en dårlig start og derfor sluttede på fjerdepladsen.

Landstræner Hans Nielsen fulgte de to danske grandprix-kørere på nærmeste hold, og han var virkelig imponeret af indsatsen.

- Hold da op, hvor var det fantastisk. De gør det begge fantastisk. Leon Madsen kæmpede hele aftenen, og han vandt kun et enkelt heat, men det var så til gengæld det helt rigtige, jublede Hans Nielsen.

- Jeg er også super tilfreds med Iversen. Han gjorde det rigtig godt hele aftenen, men afslutningen skygger selvfølgelig lidt. Jeg er dog helt sikker på, at han nok skal være klar til det næste grandprix.

Og det er Iversen også, men han var slemt skuffet efter fjerdepladsen.

- Jeg havde fordel af at kunne vælge startplacering, men desværre kom jeg ikke afsted. Det er sgu sur røv, så jeg er rigtig træt af det lige nu. Det må jeg bare erkende. Jeg synes jo generelt, at jeg havde en god aften og burde have været på podiet.

- Og selvfølgelig tillykke til Leon. Han gjorde det godt, og han slog til, da han fik chancen. Det var stærkt.

Kan Madsen og Iversen holde skruen i vandet i de kommende grandprixer, tror landstræner Hans Nielsen på en rigtig god dansk sæson.

- Min fornemmelse er, at de begge har, hvad der skal til. Så jo, det er virkelig en dejlig aften at være dansker i Warszawa.