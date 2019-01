Stolt dansk landstræner: Derfor vandt vi VM

Herning: - Det er ikke kun VM-guldet, der glæder mig. Det glæder mig også på den måde, vi vandt det på, med suveræne sejre.

Nikolaj Jacobsen var længe undervejs i presseområdet, men han havde en nøgtern tilgang til vurderingerne.

- Vi har haft nogle store spillere, der har leveret store præstationer. Vi hang lidt mod svenskerne, men ellers har det været fornemt hele vejen.

- Niklas Landin viste sin klasse mod Norge og sørgede for, at kampen kun blev spændende i en kort periode i anden halvleg.

- Jeg er blevet beskyldt for at spille for smalt og undlade at bruge hele truppen, men det har jeg altid gjort, også i Aalborg og Rhein Neckar Löwen. Min filosofi er, hvorfor skulle jeg ændre på noget, der fungerer, og det har givet gode resultater. Omvendt kan ingen sige, at de aldrig får chancen hos mig.

- Jeg har været glad for angrebsspillet, men forsvaret har fungerer på et niveau, jeg ikke havde troet.

Nikolaj Jacobsen påpeger, at han aldrig har givet sine spillere frie tøjler.

- Nej, men jeg er meget familiær og kan godt give spillerne lov til en del på det område, især med børn, siger han.

Med VM-guldet er hans hold kvalificeret til OL i Japan i 2020.

- Det giver ro for hele truppen. Det betyder, at spillerne kan få en længere sommerferie, siger han.

Hans hold spiller EM-kvalifikationskampe til april og kan nu optræde for første gang som forsvarende verdensmestre.

- Min største bekymring ved dobbeltjobbet som klubtræner og landstræner er, at vore to døtre er flyttet hjemmefra. Dem savner vi, og det er hårdt at sidde 1000 km væk, når de har småproblemer. Som forældre vil man gerne hjælpe dem, hvor man kan, men det er svært med afstanden, siger Nikolaj Jacobsen.

Ud over de velkendte topspillere roste Nikolaj Jacobsen Morten Olsens super-arm!