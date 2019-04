Største sejr giver Fuglsang blod på tanden frem mod Touren

Jakob Fuglsang har aldrig følt sig stærkere på cyklen, og søndagens sejr i Liège-Bastogne-Liège giver ham blod på tanden med tanke på Tour de France.

Først venter en pause dog. Den 34-årige Astana-rytter parkerer cyklen i en uge, og han vil forsøge at falde ned med familien efter otte forrygende dage med podiepladser i tre klassikere på stribe.

- Så er det tid til at fokusere på Touren. Men det her giver helt sikkert noget motivation. Al den hårde træning har båret frugt for denne halvdel af sæsonen. Det giver selvfølgelig noget blod på tanden, siger Jakob Fuglsang.

Det er ikke fordi, det er nyt for Jakob Fuglsang at føle sig stærk. Men resultaterne, som er fulgt med i Ardennerne, er enestående i hans lange karriere. Han kører sin 11. sæson som professionel.

- Det giver mig noget tro på, at den næste halvdel af sæsonen også kan blive god. Det giver mig helt sikkert en stor motivation til at lægge kræfter i det, siger Fuglsang.

Danskeren er igen udset som kaptajn for Astana i Tour de France, hvor han sidste år - trods et godt forår - skuffede med en 12.-plads.

Hans bedste resultat er en syvendeplads i 2013, som var mere overraskende, mens han i 2018 selv havde bygget op til et topresultat.

Forrige søndags tredjeplads i Amstel Gold Race, onsdagens andenplads i Fleche Wallonne og sejren i Liège vidner om, at formen er helt på toppen. Nu skal den lidt ned. Og så står den på genopbygning.

- Jeg tror, at det er godt. Nu tager jeg en uge helt uden cykel for at komme lidt ned på jorden igen og for at få formen lidt ned, og så kan jeg stille og roligt bygge op.

- En af fordelene har været, at jeg er kommet godt fra start, og så har jeg kunnet tage den med ro. Jeg har undgået at skulle stresse på noget tidspunkt. Jeg vil forsøge at se, om det ikke også kan blive opskriften til at komme godt til Touren, siger Fuglsang.

Tour de France starter i Belgien i år. Løbet indledes 6. juli med en 192 kilometer halvkuperet etape, der køres fra Bruxelles til Bruxelles.