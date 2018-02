Stønnende rumæner om Wozniacki-brok: Det var grimt

Monica Niculescu er skuffet over Caroline Wozniackis kritik af hendes opførsel under kampene.

Den rumænske tennisspiller Monica Niculescu er langt fra imponeret af Caroline Wozniackis kritik af hendes stønnen efter de to spilleres møde i Qatar torsdag.

Wozniacki tog en forholdsvis ubesværet sejr, men beklagede sig undervejs til dommeren over modstanderens skrig og støn, når hun slog til bolden.

Efter kampen beskyldte hun rumæneren for at være unfair og for at forsøge at forstyrre modstanderne mentalt, og det tager Niculescu ilde op.

- Det var meget grimt af hende, jeg har aldrig hørt en verdensetter tale på den måde. Jeg er meget skuffet over de ting, hun sagde, og jeg mener, hun tillægger sig selv for stor vigtighed, siger hun i et tv-interview.

- Jeg forsøgte ikke at forstyrre hende mentalt. Det er sådan, jeg spiller, forklarer Niculescu.

Caroline Wozniacki spillede sig med sejren over Niculescu i kvartfinalen i Qatar Open.

Men undervejs lod hun sig irritere af rumæneren, og hun fastholdt kritikken efter kampen.

- Det kunne have været en god kamp, for hendes tennisspil er interessant, men hun prøver på at forstyrre én mentalt. Det blev irriterende, og så er det ikke sjovt at spille mod hende. Det er ikke det, tennis handler om.

- Hvis ikke, det var sådan, kunne det være rigtig sjovt at spille mod hende, lød det fra Wozniacki i et interview med TV2 Sport efter kampen.

Den danske tennisstjerne møder Angelique Kerber i fredagens kvartfinale.