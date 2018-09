Stjerners skader skygger over Skjerns første sejr

Skjern-profilerne Thomas Mogensen og Kasper Søndergaard var onsdag aften med til at besejre Mors-Thy i den bedste danske håndboldrække.

Men de to bagspillere måtte overvære størstedelen af kampen på bænken, da de udgik med skader kort inde i første halvleg.

Nyerhvervelsen Thomas Mogensen nåede knap nok at nyde hjemmebanedebuten, inden han blev tilset af fysioterapeut John Bruun.

- Jeg huskede det som værende en ganske ufarlig situation. Jeg havde fornemmelse af, at jeg blev låst i en aktion og fik tremeter, men at vi holdt så meget ved hinanden, at jeg ikke kunne tage fra.

- Jeg landede med al vægt ned på skulderen og kunne med det samme mærke, at det knirkede.

- John Bruun forsikrede mig om, at kravebenet ikke var brækket, så derfor forsøgte jeg at spille igen. Men smerterne var for store til at fortsætte, siger Mogensen til klubbens hjemmeside.

- Det gør pokkers ondt lige nu. Skulderen er træt og øm, men jeg håber, at den bare har fået et ordentlig tryk. Om et par dage har vi et bedre indtryk af situationen, siger han.

Mogensen fik selskab af Kasper Søndergaard, som lige havde fået comeback i søndagens udekamp mod GOG efter en længerevarende fiberskade.

Det er samme fiberskade, som med stor sandsynlighed er brudt op igen.

- Jeg kan ikke med garanti sige, om det er lige så alvorligt. Det vil de næste par dage vise. Men jeg frygter det værste, siger Søndergaard.

Skjern-anfører Bjarte Myrhol var lettet over sejren efter tre nederlag i træk.

- Vi har været mega pressede. Ingen tvivl om det. Mors-Thy kom også med den indstilling, at de kunne tage point med fra Skjern, fordi vi har været inde i en downperiode.

- Det er svært at vinde, når man er pisket til at vinde og ikke har den nødvendige selvtillid. Men vi viste en vilje og en kampgejst, som var berettiget til to point, og det var imponerende. Specielt taget i betragtning af, at Mogensen og Søndergaard udgik tidligt.

- Sejren var vigtig for klubben, for byen og for os som hold. Det var en nødvendig og meget vigtig sejr, siger anføreren.