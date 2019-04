Stjerner og modstandere hylder Tiger Woods efter sejr

Både Donald Trump, Barack Obama, Tom Brady og Hugh Jackman lykønskede Tiger Woods efter sejren i US Masters.

Sportsstjerner, skuespillere, modstandere og tidligere og nuværende præsidenter hyldede Tiger Woods for sin sejr i US Masters søndag aften.

- Tillykke, Tiger! At komme tilbage og vinde The Masters efter alle de højdepunkter og nedture er et vidnesbyrd om dygtighed, mod og beslutsomhed, lyder det fra USA's forhenværende præsident Barack Obama på Twitter.

USA's nuværende præsident, Donald Trump, der ifølge nyhedsbureauet AP har været på golfbanen 150 gange i sin embedsperiode, tweetede flere gange under de sidste par huller i turneringen.

- Jeg elsker personer, der er stærke under pres. Hvilket fantastisk comeback fra en rigtig god fyr, skrev Trump på Twitter efter Woods' sejr.

Blandt Tiger Woods' modstandere i turneringen var der også beundring.

25-årige Xander Schauffele sluttede på andenpladsen ved US Masters. Den unge amerikaner var overvældet over publikums larm, når Woods spillede.

- Det er svært at være sur over, hvordan jeg spillede, fordi jeg lige har overværet historie, siger Schauffele til nyhedsbureauet AFP.

- Det var virkelig fedt at komme ned ad banen, alle de historiske huller, Amen Corner, 15. hul og 16. hul og så høre Tiger få publikum til at råbe.

Dagens helt store taber Francesco Molinari begyndte dagen i førersædet, men smed sejren væk på de sidste ni huller.

Italieneren havde trods skuffelsen stadig pæne ord at sige om Woods.

- Det var godt at se hans historie, hans comeback og være et førstehåndsvidne, siger Molinari til AFP.

Det var Tiger Woods' 15. Major-sejr i karrieren, men den første i 11 år. Det faktum var der flere sportsstjerner, der hyldede.

New England Patriots' quarterback Tom Brady, der slog rekord med sin sjette Super Bowl-sejr i februar, jokede om, at han skulle nå Woods' Major-antal.

- Regner på, hvor længe det vil tage mig at nå 15, skriver den 41-årige NFL-stjerne på Twitter.

I NBA-verdenen tweetede de to superstjerner LeBron James fra Los Angeles Lakers og Stephen Curry fra Golden State Warriors om sejren.

- Største comeback i sportens historie! Tillykke Tiger Woods, skriver Curry.

- Jeg saluterer dig Tiger Woods! #inspireret, skriver LeBron James.

Tennisspilleren Serena Williams, der ellers var til Caroline Wozniackis polterabend på Bahamas i weekenden, fandt også tid til et tweet.

- Jeg er bogstavelig talt i tårer, når jeg ser Tiger Woods. Dette er storhed som intet andet. Når man ved, hvad du har været igennem rent fysisk og så komme tilbage og gøre, hvad du gjorde i dag. Jeg er så inspireret, skriver Serena Williams.