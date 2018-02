Stjernens reserve skal føre Eagles til Super Bowl-sejr

Når sportsverdenen natten til mandag dansk tid zoomer ind på den 52. udgave af Super Bowl i Minneapolis, vil manges øjne være rettet mod New England Patriots' quarterback, Tom Brady.

Kan den 40-årige legende leve op til favoritværdigheden og vinde sin sjette Super Bowl som den første spiller i historien?

Nøglen til at besvare det spørgsmål ligger i høj grad hos quarterbacken hos modstanderen, Philadelphia Eagles.

For kan den 29-årige Nick Foles stå for presset på den største scene af dem alle, når han møder New Englands berømte og berygtede vindermaskine med Tom Brady og headcoach Bill Belichick i spidsen?

Svaret får vi først, når Super Bowl er i gang, siger Rune Jansen, der er NFL-ekspertkommentator på Viasat.

- Nick Foles har vist os det hele. Elendigt spil som i kampen mod Oakland Raiders og spil på det jævne som mod Atlanta Falcons.

- Og så var der kampen mod Minnesota Vikings, hvor han spillede den måske bedste kamp i sin karriere, siger Rune Jansen.

Reserven Nick Foles blev kastet ind som førstevalg på quarterback-positionen hos Philadelphia, da stjernen Carson Wentz 10. december blev alvorligt knæskadet i sejren over Los Angeles Rams.

Philadelphia Eagles vandt med Nick Foles som startende quarterback to af sine tre afsluttende grundspilskampe og sluttede med 13 sejre og 3 nederlag som det bedste hold i NFC Conference.

På grund af skaden til Carson Wentz var Eagles hverken favorit til at besejre først Atlanta Falcons eller dernæst Minnesota Vikings i slutspillet.

Eagles havde som førsteseedet i NFC endda fordel af hjemmebane i begge kampe.

Efter en hårdt tilkæmpet sejr over Atlanta på 15-10 slog Nick Foles og Philadelphia for alvor til, da Minnesota blev sendt hjem fra NFC-finalen med et nederlag på 7-38.

Her brillerede Nick Foles ved at ramme en medspiller på 26 af 33 kast og kaste for 352 yards og tre touchdowns.

- Et af de helt store spørgsmål i denne Super Bowl er, hvilken Nick Foles vi får at se. Spiller han på samme niveau som mod Vikings, så er Eagles nærmest favoritter. For jeg mener, at de overordnet set har et bedre hold.

- Men spiller han på et lavere niveau, så er det spørgsmålet, om det er nok. Og hvis han viser et dårligt niveau, så kommer de til at tabe stort. Han er den store ubekendte x-faktor, men det er enormt appellerende, at han lige har spillet denne kamp mod Vikings.

- Den sidder i frisk erindring, og det må give New England Patriots' trænerstab grå hår i hovedet at finde ud af, hvad de kommer til at møde på quarterbackpositionen, siger Rune Jansen.

Super Bowl går i gang klokken 00.30 natten til mandag dansk tid.