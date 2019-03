Stenrig Patriots-ejer nægter sig skyldig i sexkøb før finale

Overvågningsbilleder viser den 77-årige ejer af New England Patriots købe sig til sex. Han nægter sig skyldig.

Robert Kraft, der ejer Super Bowl-vinderen New England Patriots, nægter sig torsdag skyldig i anklager om at have købt sig til sex.

Den 77-årige milliardær blev mandag sigtet for to tilfælde af sexkøb. Angiveligt skal Kraft have besøgt en massageklinik to gange på 24 timer.

Torsdagens udmelding kommer dog næppe som nogen overraskelse, eftersom Krafts talsmand allerede fredag oplyste, at Kraft benægter, at han har været involveret i ulovlige aktiviteter.

På overvågningsbilleder fra om morgenen den 20. januar kan man se den stenrige klubejer ankomme til en ulovlig massageklinik, der ligger cirka 145 kilometer nord for Miami, i en Bentley.

Derefter ser man, hvordan Kraft modtager både oral- og almindelig sex fra en kvinde. Et kvarter efter ankomst betaler han kvinden med en 100-dollarseddel, skriver ESPN.

Besøget på klinikken skete på dagen, hvor New England Patriots slog Kansas City Chiefs i AFC-finalen og spillede sig i Super Bowl med en sejr på 37-31 i overtid. Her var klubejeren at finde på lægterne.

Anholdelsen af Robert Kraft skete som led i en større politiaktion mod prostitution i Florida.

I alt er 25 mænd blevet anklaget i sagen. Der er videomateriale, der beviser, at de har betalt sig til seksuelle ydelser. Politiet siger, at de anklagede har betalt mellem 388 og 520 kroner for ydelserne.

Robert Kraft skal møde i retten den 27. marts.

Bliver han dømt, risikerer Kraft et års fængsel, 5000 dollar i bøde - 33.000 kroner - 100 timers samfundstjeneste og deltagelse i et kursus om faren ved menneskesmugling.

Statsanklager i Palm Beach Dave Aronberg siger, at sagen handler om menneskesmugling af kvinder, der ender som sexslaver.

- Der er tale om moderne slaveri, fortæller Dave Aronberg.

3. februar vandt New England Patriots Super Bowl, da holdet besejrede Los Angeles Rams med 13-3.