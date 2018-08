Stærk runde sender Bjerregaard i foreløbig top-10 i Prag

En runde i fem under par har sendt Lucas Bjerregaard fra 55.-pladsen til en delt 7.-plads i Czech Masters.

En god tredje runde har sendt den danske golfspiller Lucas Bjerregaard mod toppen af stillingen i den tjekkiske golf Czech Masters i Prag.

Bjerregaard gik lørdagens tredje runde i fem slag under par og går fra en plads som nummer 55 til en delt 7.-plads - en placering, der dog sagtens kan nå at ændre sig, i takt med at resten deltagerne i turneringen går på banen lørdag eftermiddag.

Undervejs lørdag blev det til fem birdies, mens Bjerregaard gik de resterende 13 huller i par. Han er inden søndagens finalerunde ni slag under par.

Turneringens føres af malaysiske Gavin Green, der er 12 slag under par.

Lige bagved Green befinder danske Jeff Winther sig. Han er efter de to første runder 11 slag under par. Danskeren går på banen igen lørdag 14.20.

Det lykkedes ikke for de to andre danskere ved Czech Masters at kvalificere sig til finalerunderne fredag.

Søren Kjeldsen sluttede samlet i 141 slag, efter at han gik anden runde i 71 slag.

En runde i 69 slag var ikke nok til at sende Anders Hansen videre, eftersom han sluttede i samlet 142 slag.