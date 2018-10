Stabil Wozniacki er finaleklar i China Open

Caroline Wozniacki vandt sikkert i to sæt over kineseren Qiang Wang og er klar til finalen i China Open.

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki har fortsat ikke tabt et sæt ved WTA-turneringen China Open i år, og søndag står hun i finalen mod letten Anastasija Sevastova.

I semifinalen mod hjemmebanefavoritten Qiang Wang lørdag viste danskeren igen enorm stabilitet. Dansk sikkerhed kombineret med mange kinesiske fejl banede vejen for Wozniacki-sejr på 6-1, 6-3.

Det er første gang siden græsturneringen i Eastbourne i juni, at danskeren står i en finale.

Dermed får hun chancen for at løfte det trofæ, som hun for første og eneste gang hidtil vandt i 2010. China Open rangerer lige under de fire grand slam-turneringer på WTA-kalenderen.

Wozniacki kom stærkt fra start. Efter at have holdt sin egen serv lykkedes det hende på den fjerde breakbold i andet parti at bringe sig på 2-0.

Når Wang fik gang i sit tunge grundspil, fik danskeren lov til at løbe meget, men set med kinesiske briller skete det alt for sjældent.

De uprovokerede fejl dominerede billedet for hjemmebanefavoritten, og således tikkede pointene med fin hastighed ind på den danske konto, hvis blot Wozniacki holdt boldene i gang.

Wang fik med stort besvær reduceret til 1-3, hvilket gav hende lidt medvind.

Hun tilspillede sig flere breakbolde i næste parti, men Wozniacki klarede frisag, hvorefter hun brød kineserens serv rent til 5-1.

Få minutter senere var første sæt hjemme for danskeren med 6-1, og larmen fra det kinesiske publikum var stærkt aftagende.

21-8 i uprovokerede fejl til Qiang Wang var en væsentlig del af fortællingen om de ensidige cifre.

Ikke meget ændrede sig i pausen mellem sættene. Wozniacki indledte med et servegennembrud, og trods kinesiske breakbolde i det følgende parti kom danskeren på 2-0.

Herefter fik Wang reduceret antallet af fejl, og da Wozniackis førsteserveprocent dalede, tippede momentum kortvarigt.

Wang kom foran 3-2, inden den danske grand slam-vinder med otte point på stribe bragte sig foran 4-3.

Det blev også til 5-3 i egen serv, inden nok et servegennembrud sikrede den danske finaleplads.

Et kig i statistikken fra indbyrdes møder med finalemodstanderen Anastasija Sevastova bør give Caroline Wozniacki god selvtillid til finalen.

Fire møder har givet fire danske sejre - senest på grus i Rom tidligere i år.

Finalen i China Open spilles søndag klokken 10.30 dansk tid.