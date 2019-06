St. Louis Blues skriver historie med Stanley Cup-triumf

Med en sejr på 4-1 over Boston Bruins vinder St. Louis Blues for første gang Stanley Cup-finalen.

St. Louis Blues vinder Stanley Cup-finalen for første gang nogensinde natten til torsdag dansk tid.

I den syvende og afgørende kamp i finaleserien i ishockeyligaen NHL vandt Blues 4-1 over Boston Bruins i Boston.

Blues har været i finalen tre gange før, i 1968, 1969 og 1970, men har tabt alle tre gange.

49 år efter seneste finale er det nu lykkedes for Blues.

Udebaneholdet kom foran 2-0 i første periode, og lukkede kampen af i tredje periode med to mål af Brayden Schenn og Zach Stanford.

Canadiske Ryan O'Reilly og Alex Pietrangelo stod for Blues' første to mål. Det var O'Reillys ottende mål i slutspillet. O'Reilly lavede også en assist i kampen og dermed nåede centeren op på 22 point i hele slutspillet, hvilket er rekord for Blues-spillere.

Ryan O'Reilly blev kåret som finaleseriens mest værdifulde spiller, MVP.

Bruins' Matt Grzelcyk stod for kampens sidste mål.

Blues' målmand, Jordan Binnington, der er førsteårsspiller, stod for 32 redninger i kampen og var i den grad bidragende til 4-1-sejren.