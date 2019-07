Sprudlende Tour-dansker er opsat på flere udflugter

For blot et par måneder siden lignede Mads Würtz Schmidt langt fra en Tour de France-deltager.

Men den 25-årige østjyde ramte formen på det rigtige tidspunkt, pressede sig ind på Katushas Tour-hold og har fået en flyvende start på sin første deltagelse i det franske etapeløb.

Han sad længe i udbrud på 1. etape og var søndag med til at køre Katusha frem til en stærk femteplads i holdtidskørslen.

Mandag håber Würtz igen at tiltvinge sig en markant rolle, når 3. etape skal afgøres i champagnebyen Èpernay.

- Etapen ser ret fed ud. Der er en hård finale, hvor jeg tænker, at jeg vil prøve at holde mig til. Jeg er opsat på at se, om jeg kan være med, når det skal afgøres, siger Mads Würtz Schmidt.

De første 160 kilometer er flade, hvorefter rytterne skal over fire knolde inden målstregen.

- Hvis ikke benene er der, så er de der ikke, og så sparer jeg mig til de kommende dage. Men umiddelbart er jeg meget opsat på den etape. Den ser spændende ud, siger Mads Würtz Schmidt.

Han fik masser af roser efter sin indsats i holdløbet og ligner en mand, der har det fremragende midt i Tour de France-cirkusset.

- Det har været en god start, og det er fedt at få bekræftet, at formen er, som den skal være. Det er rart at vise, at holdet har tænkt rigtigt ved at udtage mig.

- Jeg vil gerne køre cykelløb fra front, og jeg er glad for, at jeg har sat et lille aftryk på løbet allerede nu. Det er meget opløftende, siger Mads Würtz Schmidt.

3. etape strækker sig over 215 kilometer med start i Binche i det sydlige Belgien.