Sportschef ser double-lyspunkter i sløjt badminton-VM

De danske badmintonstjerner kom hjem fra VM i kinesiske Nanjing uden medaljer, og det skuffer sportschefen i Badminton Danmark, Jens Meibom.

- Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med udfaldet af årets VM. Vi kæmper for medaljer til Danmark, og når det ikke lykkes, så skal vi være skuffede, siger han i en pressemeddelelse.

Han hæfter sig dog ved, at der var flere danske lyspunkter, selv om den overordnede VM-præstation ikke er tilfredsstillende.

Særligt herredoublen med Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen og mixeddoublen med Mathias Christiansen og Christinna Pedersen imponerede sportschefen med lovende takter.

- Selv om vi ikke nåede vores målsætning for VM, så har der også været nogle rigtig gode præstationer undervejs. Mads og Mads spillede deres bedste VM nogensinde og præsterede på meget højt niveau i alle deres kampe.

- De spillede et brag af en kamp i kvartfinalen og var kun meget få point fra at slå de regerende verdensmestre og få deres første VM-medalje.

- Mathias og Christinna spillede sig i en VM-kvartfinale mindre end et år efter, at de begyndte deres makkerskab. De spillede i store dele af kvartfinalen lige op med deres stærke, kinesiske modstandere. Begge dele er meget opløftende, siger sportschefen.

Eksverdensmester Viktor Axelsen nåede ligesom de to doubler også frem til kvartfinalen. Her bremsede kineseren Chen Long danskerens titelforsvar.

Jens Meibom regner dog med, at Axelsen nok skal hente mere VM-metal i de kommende år.

- Jeg ved, at Viktor vil lære af sit nederlag, og jeg er helt overbevist om, at han kommer til at vinde flere VM-medaljer i fremtiden, siger sportschefen.

I 2019 bliver VM afholdt i den schweiziske by Basel.