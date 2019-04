Sportschef før EM: Danske brydere er blandt Europas bedste

Danmarks to bedste brydere har i denne weekend hver især chancen for at rejse hjem fra EM i Bukarest som europamester.

Det vurderer sportschef i Danmarks Brydeforbund Thor Hyllegaard, før Fredrik Bjerrehuus og Rajbek Bisultanov lørdag skal i aktion på madrassen i den rumænske hovedstad.

- Det er to danske brydere, der kan blande sig i medaljekampen. De hører til i top-6 i Europa i hver deres vægtklasse, siger sportschefen.

I 67-kiloklassen har Fredrik Bjerrehuus fået en lidt vanskelig start, da han skal møde Kamran Mammadov fra Aserbajdsjan.

- Det er sådan en kamp, der kan gå begge veje. Fredrik har aldrig mødt ham før, men aserbajdsjaneren hører ligesom Fredrik til i den øvre del af feltet.

- Umiddelbart passer han meget godt til Fredrik, synes vi, efter at vi har set lidt video af modstanderen, mener Thor Hyllegaard.

Rajbek Bisultanov åbner mod tyske Hannes Wagner i 82-kiloklassen. Danskeren med de tjetjenske rødder besejrede for nylig Wagner i finalen i Thor Masters, hvilket lover godt for Bisultanovs muligheder.

- Rajbek er favorit i den første kamp, fordi han slog tyskeren senest, men normalt ville vi kategorisere den som helt lige.

- Vinder han den, så forventer vi, at han skal op mod en hviderusser, der har en stil, der ikke passer så godt til Rajbek, så det vil blive en tæt kamp.

- For både Rajbek og Fredriks vedkommende gælder det, at de skal vinde de her marginalkampe, hvis de i sidste ende skal tage medaljer, siger sportschefen.

Fredrik Bjerrehuus har op til stævnet døjet med en skadet tommelfinger, men den er tapet op, og midtjyden er klar til kamp.

De to danskere træder ind i turneringen i ottendedelsfinalerne lørdag formiddag. Klarer de sig godt, så venter der både kvartfinaler og semifinaler lørdag eftermiddag. Der er finaler søndag.