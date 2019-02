Sportschef: Fremtidens Mikkel Hansen lader vente på sig

Især tre spillere gjorde en forskel, da de danske håndboldherrer sikrede sig VM-guldet.

Mikkel Hansen, Niklas Landin og Rasmus Lauge var de danske islæt på VM's All Star-hold.

Morten Henriksen, sportschef i Dansk Håndbold Forbund, arbejder på, at Danmark i fremtiden kan udvikle flere af den slags verdensklassespillere.

- Jeg er nervøs for, om vi kan producere de fremtidige enere. Altså Mikkel Hansen-, Niklas Landin- og Rasmus Lauge-typer, som virkelig kan gå ind og gøre en forskel på egen hånd.

- Det savnede vi tidligere i dansk herrehåndbold, og det er noget af det, vi savner nu i dansk damehåndbold.

- Det er vigtigt, at vi i en kollektiv kultur, som vi har i Danmark, sikrer det fremadrettet, siger sportschefen.

Han understreger, at der allerede tidligt i talentfasen ikke er for mange forhindringer.

- I en kollektiv sport bliver vi tit sat ind i en kasse, hvor alle skal fungere sammen. Det kan give udfordringer, hvis de kasser og rammer ikke er brede nok.

- Det er en spændende diskussion i børne- og ungdomshåndbolden, at vi sikrer, at vi skaber plads til de her typer. Vi skal dyrke de typer både ude i klubberne og i vores eget talentsystem, siger Morten Henriksen.

Peter Bredsdorff-Larsen, der er træner i Bjerringbro-Silkeborg og tidligere assistenttræner på landsholdet, bidrager til debatten:

- Mikkel Hansen, Niklas Landin og Rasmus Lauge er helt særlige talenter, som allerede som U18-spillere spillede på et meget højt niveau. Det ser vi ikke normalt. De tre eksempler skal vi betragte som noget helt unikt.

På VM-guldholdet var BSV den ligaklub, der havde flest spillere med i VM-truppen med fløjen Johan Hansen samt bagspillerne Nikolaj Øris og Nikolaj Markussen.

Han håber på, at BSV og andre ligaklubber kan udvikle nogle af de fremtidige superstjerner.

- Vi skal tænke endnu mere ud af boksen og udfordre hele talentmiljøet. Vi skal insistere på at kigge efter forskellige typer, som kan gøre en forskel, siger han.

BSV er ved at se en effekt af en øget indsats for unge spillere under 18 år, hvoraf nogle allerede snuser til førsteholdet.

- Vi har etableret vores U18-setup og prøver på den måde at bidrage til udviklingen af dygtige unge spillere.

- Bjerringbro-Silkeborg har et fint opland, og jeg er glad for, at vi har sat lidt mere struktur på U18-delen, siger BSV-træneren.

DHF-generalsekretær Morten Stig Christensen har ikke en skabelon, men mener, det handler om at skabe rummelighed, hvor der gives plads til enerne.

- Det, der er problemet, når du gerne vil skabe enere eller unikke spillere, er, at der er ikke nogen vejledning, til hvordan du gør det. Der er ikke et quickfix.

- Det kan være svært i vores talentudvikling. Det er svært at se på et 15-årigt talent, om vedkommende har den X-faktor, stamina og lyst til at træne og i stand til at lære og flytte sig.

- Det handler om at give mange af de helt unge spillere lov til at eksperimentere og lov til at lege og undlade at være alt for resultatorienterede for tidligt, siger han.