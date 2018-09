Landsholdsspillerne tilbyder at forlænge den gamle landsholdsaftale, så de kommende landskampe kan spilles.

Dermed kan en konflikt mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) være afblæst i denne omgang. Det kræver dog, at DBU tager imod tilbuddet.

- Landsholdet er klar på at spille og glæder sig, men vi skal have en kollektiv aftale, og det har DBU vidst fra dag ét i forhandlingerne.

- Allerhelst vil vi have DBU til at genoptage forhandlingerne med os, så vi sammen kan forhandle en ny landsholdsaftale på plads.

- Vi har været parate til at forhandle hele weekenden, men hvis DBU fortsat ikke ønsker at forhandle, så har vi et alternativt tilbud, fortæller William Kvist, der sidder i Spillerforeningens forhandlerteam.

Der findes lige nu ingen aftale mellem DBU og Spillerforeningen for landsholdsspillerne, og det har hele tiden stået fast, at landsholdet ikke spiller uden en kollektiv aftale.

Men da det ikke er lykkedes for Spillerforeningen at lokke DBU til forhandlingsbordet lørdag og søndag, forsøger spillerne nu at redde de to landskampe mod Slovakiet og Wales i den kommende uge med et nyt tilbud om at forlænge den gamle aftale midlertidigt.

- Vi spillere vil gøre alt for at spille, så vi vil gerne tilbyde DBU at forlænge den gamle aftale til 1. oktober 2018 med henblik at få færdigforhandlet en ny kollektiv landsholdsaftale.

- Så vi kan spille de to landskampe under ordnede forhold, og bagefter vil der være god tid til at få forhandlet en ny aftale på plads. Den gamle aftale har fungeret i fire år, så mon ikke lige den kan fungere en måned mere.

- Så har vi sørget for ekstra tid, og vi mener, at vores forslag kan redde landskampene, siger William Kvist på vegne af Spillerforeningen.

Han fortæller, at DBU ikke har ønsket at forhandle med Spillerforeningen i weekenden.

- Vi finder det mærkeligt, at DBU valgte at stoppe forhandlingerne.

- Men vi tænker på helheden i dansk fodbold fra de mindste til de største og vil gøre alt for, at dansk fodbold ikke skal lide under de store konsekvenser af aflyste kampe, fastslår William Kvist.