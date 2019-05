Speedway-match aflyst efter to timer: Kører endte på skadestuen

Matchen mellem Region Varde og Grindsted er blevet udsat. Allerede i første heat skete der et uheld, så Grindsted-køreren Hans Andersen måtte en tur på skadestuen. Der blev arbejdet på at forbedre banen i to timer inden matchen til sidst måtte aflyses og udsættes til et senere tidspunkt.

Varde/Grindsted: Det endte langtfra som nogle af holdene ønskede, da Region Varde tog imod Grindsted fredag aften. For de store mængder af regn, der var kommet i løbet af torsdagen, havde været hårde ved banen. Det oplyser klubben på sin facebookside. Matchen endte derfor med at blive udsat.

Der nåede dog at blive kørt et enkelt heat, hvor Grindsted-køreren Hans Andersen styrtede i svinget på anden omgang og slog sin skuldre, så han måtte en tur på skadestuen.

- Michael Jepsen Jensen og Mikkel Bech tager starten i første sving, men de kan slet ikke dreje og kører helt ud. Hans (Andersen, red.) kører to omgange, og så kommer Michael Jepsen Jensen og kører op i siden på ham, så Hans styrter og ryger ud over styret, hvor han slår sin højre skulder. Så han er kommet på sygehuset, forhåbentlig kun et slag, men han ville lige have det tjekket, sagde Grindsted-holdleder Claus Bjerregaard fredag aften til JydskeVestkysten, ikke lang tid efter at matchen blev udsat.

Hans Andersen havde fået en hudafskrabning på skulderen og ødelagt sin hjelm i faldet, men holdlederen understregede, at der ikke var sket noget med kørerens hoved.

Efter styrtet prøvede man at forbedre banen, så matchen stadig kunne gennemføres.

- De har fået meget regn indtil i går. De prøver på at putte noget belægning på og tromle det fast, men den var blød 10-15 centimeter ned i banen. Så de kunne slet ikke køre, hvilket vi også påpegede inden løbet startede, sagde holdlederen.

Godt to timer efter starten skulle være gået, valgte dommeren, Bent Thomadsen, at aflyse og udsætte matchen til et ubestemt tidspunkt.

- Det var den rette beslutning, for det var livsfarligt for kørerne. Det var alt jeg tænkte på. Det var den helt rigtigt beslutning, den skulle bare være truffet inden heat 1. Så det var ærgerligt, men sådan er det jo nogle gange, sagde Claus Bjerregaard.