Speedway: Holsted slår kloen i Kenneth Bjerre

Nicki Pedersen er fortsat den foretrukne A-kører på ligaholdet i Holsted, men i de seneste sæsoner har det knebet ganske gevaldigt med at holde niveauet, når den tidligere tredobbelte individuelle verdensmester har været udenfor med skader.

Afløserne har simpelt hen været for svage, men sådan skal det ikke være fremadrettet, og derfor har sportschef Lars Munkedal slået kloen i Kenneth Bjerre.

- Jeg vil helst have danske kørere på mit hold, og jeg kender Kenneth rigtig godt, og han var heldigvis med på idéen, fortæller Lars Munkedal.

Kenneth Bjerre har kørt for Holstebro i de seneste sæsoner, men klubben er voldsomt udfordret rent økonomisk og har derfor set sig nødsaget til at trække sit ligahold.

- Det er meget trist for dansk speedway, men det betød, at Kenneth stod uden en klub, og derfor tog jeg kontakt til ham. Jeg har tidligere været holdleder for ham i min tid i Slangerup, så vi kender hinanden rigtig godt, og det har heldigvis ikke afskrækket ham, griner Munkedal.

Og Kenneth Bjerre kommer helt sikkert ud at køre nogle gange, da reglementet er sådan skruet sammen, at en kører minimum skal deltage i to matcher i grundserien for at kunne være med i en finale.

- Jeg er rigtig glad for aftalen, og jeg er helt sikker på, at vi nok skal få tingene til at passe sammen, siger Lars Munkedal.

Kenneth Bjerre glæder sig også.

- Egentlig var planen, at jeg ville være blevet i Holstebro, men da det så ikke så særlig lyst ud, valgte jeg at skrive kontrakt med Belle Vue i England. Derfor passer aftalen med Holsted mig fint.

- Holsted er den største klub herhjemme, så det ser jeg frem til at blive en del af. Banen derude er min favoritbane i Danmark, og derfor tror jeg på, at jeg nok skal gå ud at levere varen, når jeg får mulighed for det, fortæller Kenneth Bjerre.

Udover Danmark og England har Bjerre også lavet aftaler med klubber i Sverige og Polen - og derudover kommer 2019 til at handle om at kvalificere sig til grandprix-serien.

- Jeg satser stadig 100 procent på at komme tilbage i grandprixet. Til gengæld skal jeg ikke ud at køre med i EM-serien. Det kan jeg ikke tage alvorligt. Jeg kørte med for to år siden, og der gik lang tid inden jeg fik mine penge, så det bruger jeg ikke krudt på.