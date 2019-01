Spansk domstol afviser også at åbne sag mod FC Barcelona

FC Barcelona kan fortsætte i den spanske pokalturnering i fodbold, Copa del Rey.

Heller ikke Spaniens Sportsdomstol (TAD) vil åbne en sag mod storklubben, som er blevet beskyldt for at have benyttet en ulovlig spiller i et opgør mod Levante.

Det skriver Reuters.

Barcelona brugte spilleren Juan Brandáriz, da Barcelona og Levante spillede den første af to kampe i pokalturneringen 10. januar.

Den kamp vandt Levante 2-1, mens Barcelona vandt returmødet torsdag med 3-0 og dermed avancerede i turneringen med en 4-2-sejr.

Levante mente, at Barcelona skulle straffes for at bryde reglerne ved at bruge Brandáriz, der havde fået karantæne på Barcelonas reservehold.

Klubben ønskede derfor at opklare, om karantænen også gjaldt for førsteholdet i pokalturneringen, men så langt når Levante altså ikke i sagen.

Levante ville have sportsdomstolen til at suspendere Copa del Rey, indtil der var afklaring i sagen.

Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) afviste i sidste uge at åbne en sag mod Barcelona, da Levante ikke indsendte en klage senest 48 timer efter afslutningen på det første opgør mellem holdene.

Dermed undgår Barcelona at lide samme skæbne, som tilfaldt Real Madrid i december i 2015, da hovedstadsklubben blev smidt ud af Copa del Rey for en lignende sag.

Onsdag aften skal Barcelona spille den første pokalkvartfinale på udebane mod Simon Kjær og Sevilla.