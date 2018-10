Spændingen er udløst: Team Esbjerg skal spille Final4 hjemme i Blue Water Dokken

Så er spændingen udløst.

Team Esbjerg er netop blevet tildelt værtskabet for afviklingen af finalestævnet i pokalturneringen, Final4.

Final4 afvikles i dagene 29.-30. december. Udover Team Esbjerg deltager Odense, Nykøbing Falster og Randers HK, når der skal kæmpes om pokalen.

Team Esbjerg skal i semifinalen op mod stærke Odense HC, mens Randers HK og Nykøbing Falster mødes i den anden semifinale.

Odense havde på forhånd meddelt, at de ikke ønskede at afvikle Final4, da de i denne sæson har fuldt fokus på deltagelsen i Champions League.

Team Esbjerg er derfor valgt i konkurrence med Nykøbing Falster og Randers – og bestyrelsesformand Bjarne Pedersen glæder sig rigtig meget til at trække den store sportsbegivenheden til byen.

- Vi har rigtig god opbakning til vores kampe i Blue Water Dokken, og det er også noget af det, som Divisionsforeningen har lagt vægt på.

- For mig viser det, at vi fortsætter med at lægge lag på i Team Esbjerg. Det bliver en rigtig håndboldfest over to dage.

Team Esbjerg vandt i øvrigt pokalturneringen i fjor med en finalesejr på hele 31-20 over København Håndbold, men det holdt rigtig hårdt at komme videre til Final4 i denne sæson.

I kvartfinalen spillede et skadesramt Team Esbjerg-hold på udebane mod Viborg HK. Den kamp så flere gange ud til at være tabt, men Team Esbjerg fik flot fightet sig tilbage og vandt 25-24 efter forlænget spilletid.

