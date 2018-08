Southampton-boss: Vi var fremragende før Højbjergs udvisning

Pierre-Emile Højbjerg "faldt en smule let", da han fik sit andet gule kort for at filme, mener hans manager.

Den danske midtbanespiller Pierre-Emile Højbjerg fik en uheldig hovedrolle, da han sammen med Southampton hjemme tabte med 1-2 til Leicester, der havde Kasper Schmeichel på mål.

Højbjerg blev udvist med cirka et kvarter tilbage af opgøret, da han faldt i modstanderens felt. Dommer Jon Moss vurderede, at danskeren filmede og takserede det til et gult kort - danskerens andet i opgøret.

En hård kendelse ifølge Southampton-manager Mark Hughes. Han indrømmer dog, at danskeren måske "faldt en smule let".

- Det første gule kort var rigtig hårdt. Det var bare et sammenstød. Der var frispark, men det var ikke et gult kort, synes jeg.

- I den anden situation synes jeg, at han blev ramt, og det påvirkede hans fremdrift. Han følte måske, at han kunne få sendt et skud af sted, men da han ikke kunne det, så faldt han en smule let, siger Mark Hughes til Sky Sports.

Han mener, at Southampton indtil da havde leveret en af sine bedste hjemmebanepræstationer i lang tid.

- Udvisningen ændrede kampen. Vi spillede fremragende indtil udvisningen. I første halvleg viste vi god intensitet, og det fortsatte ind i anden halvleg.

- Det så ud til, at der kun kunne være en vinder, og det ville være os. Men ting ændrer sig hurtigt i fodbold, siger Mark Hughes.

- Alle kunne se, at vi havde fortjent noget mere, tilføjer han.

Leicesters forsvarsprofil Harry Maguire blev matchvinder, da han i tillægstiden sendte et fladt langskud i mål til 2-1.

Southamptons nyindkøbte danske forsvarsspiller, Jannik Vestergaard, havde muligheden for at cleare Maguires forsøg. I stedet snittede han kun bolden, hvilket så ud til at snyde målmand Alex McCarthy en smule.

Southampton ligger nu på 16.-pladsen i Premier League med et enkelt point efter sæsonens første tre kampe.

Leicester ligger nummer syv med seks point efter tre kampe.