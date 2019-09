Sonja Frey trodsede sygdom og blev topscorer

Den nye Team Esbjerg-spiller, Sonja Frey, stod onsdag aften for første gang over for hjemmepublikummet i Blue Water Dokken. Trods sygdom i kroppen storspillede hun i første halvleg.

Håndbold: Team Esbjerg vandt onsdag aften uden de store problemer mod sidste sæsons pokalvindere fra Nykøbing Falster HK. Kampen markerede samtidig hjemmebanedebuten for hjemmeholdets nye playmaker Sonja Frey.

- Det var fedt at spille foran vores egne fans. Jeg synes, at det var en god kulisse. Nu har vi spillet mod flere hold på udebane, så det var fedt endelig at få lov at spille her, siger hun.

I første halvleg lignede det også, at hun nød at spille foran sit nye hjemmebanepublikum. Det blev til hele seks mål, og det til trods for, at hun var syg.

- Jeg er tilfreds med kampen. Jeg er en smugle syg og har faktisk været det hele ugen. Det har betydet, at jeg ikke har trænet med hele ugen. Lige nu har jeg også svært ved at trække vejret, så med forbehold for det, så var det en god indsats.

I anden halvleg blev det dog ikke til en eneste scoring.

- I første halvleg skød jeg en del på mål, ligesom jeg tog mere ansvar. I anden halvleg prøvede jeg mere at organisere holdet og sætte de andre spiller op, siger hun.