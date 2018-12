Solskjær vil holde følelserne i skak i hjemmebanedebut

Ole Gunnar Solskjær står onsdag eftermiddag for første gang i spidsen for Manchester United på hjemmebane.

Ole Gunnar Solskjær forventer, at følelserne kommer i spil, når den midlertidige manager onsdag eftermiddag for første gang leder Manchester United i en kamp på hjemmebanen, Old Trafford.

- Selvfølgelig skal man prøve at holde følelserne i skak, for jeg er her for at levere et stykke arbejde.

- Jeg tror, det ikke bliver let, men jeg ser frem til det, og jeg tror, at også gutterne glæder sig til at spille på Old Trafford, siger Solskjær ifølge NTB inden hjemmebanedebuten.

På Old Trafford huserede han i 11 år som spiller, og han vender nu tilbage som manden, der skal redde stumperne efter den fyrede José Mourinho.

I sin første kamp som midlertidig manager førte nordmanden sit hold til en 5-1-sejr ude over Cardiff. Det var første gang, at Manchester United scorede fem mål i Premier League siden maj 2013.

I onsdagens kamp kommer Huddersfield på besøg.