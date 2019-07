Trods rygter om at Paul Pogba vil forlade Manchester United, kommer han til at spille en stor rolle på holdet.

Poul Pogba er blevet tiltænkt en stor rolle på Manchester United-holdet i den kommende sæson.

Det siger manager Ole Gunnar Solskjær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Paul er en fantastisk spiller, en fantastisk person og har altid været meget professionel.

- Jeg har tidligere sagt, at hvis han er på dit hold, så vil du bygge holdet op omkring ham. Det har ikke ændret sig meget siden da, så jeg siger det samme nu, siger Solskjær fra holdets træningslejr i Australien.

Meldingen fra manageren kommer, på trods af at franskmanden har været sat i forbindelse med flere andre klubber - herunder Real Madrid og Juventus.

Pogbas agent sagde for nylig, at den 26-årige midtbanespiller har i sinde at forlade United, og i juni udtalte Pogba selv, at han gerne ville prøve noget nyt.

- Jeg tror, det kunne være et godt tidspunkt at prøve kræfter med en ny udfordring et andet sted, sagde han dengang ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rygterne om skiftet forstummede dog en smule, da Pogba for godt en uge siden tog med resten af United-truppen til Australien, hvor holdet forbereder sig til den kommende sæson.

- Vi ved, at Paul er blevet kritiseret af nogle få, men han er elsket af mange flere.

- De, der måske vil forlade klubben nu, har ikke været her, mens der har været succes. Forhåbentlig vil de være en del af det. Jeg vil være en del af det, siger Solskjær, der overtog jobbet som træner for United 19. december sidste år som erstatning for den fyrede José Mourinho.

Pogba skiftede fra Juventus til Manchester United i 2016. Det er franskmandens andet ophold i United.

Han har scoret 24 mål i 92 kampe for United, der i sidste sæson sluttede på sjettepladsen i Premier League og dermed missede en plads i Champions League.