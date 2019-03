Spilfirmaet Paddy Power har uden at spørge om lov brugt et billede af Solskjær, som kræver annonce fjernet.

Manchester Uniteds midlertidige manager, Ole-Gunnar Solskjær, er voldsomt utilfreds med, at et spilfirma i Irland har brugt et billede af ham i en annonce.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Under en artikel om Solskjær og United i den britiske avis Evening Standard har spilselskabet Paddy Power et billede af den populære nordmand i en annonce med teksten "Theresa, er det på tide at prøve den norske model?" - en henvisning til premierminister Theresa May og brexit.

United har haft kolossal succes, siden Solskjær kort før jul overtog ansvaret efter den fyrede José Mourinho.

Men det skal Paddy Power ikke forsøge at lukrere på, fastslår Solskjær over for NRK.

- Er der noget, jeg ikke skal sættes i forbindelse med, er det et bettingfirma. De kommer til at få store problemer med mig, siger han.

Både Solskjær og hans advokat kræver annoncen fjernet.

- Det er ulovligt. Brug af personbilleder i kommerciel sammenhæng uden samtykke fra den afbildede er i strid med loven både i Norge og England, siger advokat Erik Flågan.

NRK har uden held forsøgt at få en kommentar fra Paddy Power.

Det irske spilfirma blev med ét kendt herhjemme under EM i fodbold i Polen og Ukraine i 2012, da Nicklas Bendtner efter en scoring hev ned i sine shorts, så seerne kunne se et par grønne boksershorts med Paddy Power påtrykt.

Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, tildelte Bendtner en bøde samt en spilledags karantæne for at promovere spilfirmaet.