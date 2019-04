Solskjær om at nå CL-pladser: Det bliver svært

Manchester United har med to kampe igen tre point op til fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League.

Manchester United har efter weekendens spillerunde tre point op til fjerdepladsen i Premier League

Men det bliver en svær opgave at nå en af de første fire pladser i tabellen, der giver adgang til Champions League-gruppespillet, indrømmer Uniteds norske manager, Ole Gunnar Solskjær.

- Vi må ikke opgive håbet om top-4, før det teoretisk er ovre, men vi har en stor opgave foran os, siger han ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Holdet havde tabt i de to foregående ligakampe, og søndag blev det til uafgjort mod Chelsea, der dermed ligger på den eftertragtede fjerdeplads.

United har 65 point på sjettepladsen, mens Arsenal ligger nummer fem med 66 point.

I Uniteds to sidste kampe venter først bundholdet Huddersfield ude 5. maj, mens Cardiff, der ligger tredjesidst, besøger Old Trafford 12. maj.

Chelsea skal på en lidt hårdere opgave i de to sidste kampe, hvor Watford og Leicester venter henholdsvis hjemme og ude.

- Vi har to kampe igen, og vi må fokusere på det. Vi må vinde kampene, så kan alt ske, siger Solskjær.

Han startede trænerjobbet i United med 14 sejre i de første 17 kampe. 28. marts blev han ansat som permanent træner for storklubben, men efterfølgende er det kun blevet til to sejre i otte kampe.

Derfor blev nordmanden også spurgt til, hvor stort et tilbageslag det vil være for ham, hvis det ikke lykkes United at spille sig i Champions League-gruppespillet.

- Jeg vil afslutte sæsonen godt. Lad os se, hvor det tager os hen, og hvor mange point, vi tager med. Så kan jeg svare på spørgsmålet, når det eventuelt sker, siger Solskjær.