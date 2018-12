Solskjær om Uniteds stjernetrup: Jeg kan skære igennem

Den norske fodboldtræner Ole Gunnar Solskjær får lørdag debut som manager for Manchester United i Premier League.

Før kampen mod Cardiff forsikrer Solskjær, at han er i stand til at skære igennem over for holdets mange stjerner, efter at han tidligere på ugen landede det med afstand største job i sin trænerkarriere.

Solskjær har allerede søgt råd hos United-legenden Alex Ferguson, der i sin succesrige tid som United-manager fra 1986 til 2013 var berygtet for indimellem at råbe sine spillere direkte ind i ansigtet.

I sin selvbiografi fra 2013 kaldte Ferguson sine udbrud for hårtørrer-behandlingen, og Solskjær lader forstå, at han er parat til at gøre noget lignende.

- Måske skal jeg også finde hårtørreren frem fra lommerne, for jeg har en hårtørrer.

- Hvis håret skal op at stå, så bruger jeg den på mig selv, men jeg er heller ikke bange for at bestemme, siger Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports.

Indtil for få dage siden havde han træneransvaret i norske Molde. Det ændrede sig, da United mandag fyrede José Mourinho og ansatte Solskjær frem til udgangen af sæsonen.

- Hvis dine børn skuffer dig, så fortæller du dem det. Man giver dem ikke chokolade. Man behandler spillere lidt på samme måde, som man behandler sine børn.

- Man ønsker det bedste for dem. Man forsøger at guide dem og hjælpe dem. Men skuffer de mig, så spørg bare Noah, Karna eller Elijah (Solskjærs tre børn, red.) eller nogle af de spillere, jeg har haft i Molde.

- Nogle gange må man virkelig fortælle dem, hvordan det skal være, siger Ole Gunnar Solskjær.

Den 45-årige nordmand spillede i United fra 1996 til 2007. I alt blev det til 366 kampe og 126 mål i klubben.

Solskjær blev efterfølgende træner for Uniteds reservehold i 2008, før han overtog trænertjansen i norske Molde i 2010. Her blev det til to mesterskaber og en pokaltitel.

I 2014 tog han til Premier League-klubben Cardiff, der er lørdagens modstander. Her opnåede han ikke den store succes, og så endte han igen i Molde.

United er placeret på ligaens sjetteplads med 26 point - 22 færre end Liverpool, der topper rækken. Cardiff er placeret i bunden af tabellen med 14 point.