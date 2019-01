Solskjær hylder Uniteds kampvilje trods første pointtab

Ole Gunnar Solskjær roser sine spillere for at kæmpe sig tilbage i de sidste minutter af opgøret mod Burnley.

Så gik den ikke længere for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Tirsdag satte holdet de første point over styr med nordmanden som manager ved at spille 2-2 mod Burnley hjemme på Old Trafford.

Men Solskjær roser spillernes kampånd og indstilling om aldrig at give op. Med under fem minutters spilletid tilbage formåede United at indhente Burnleys føring på to mål.

- Måden, de kom tilbage på, var fantastisk. Nu har vi svaret: Kan de kæmpe sig tilbage, hvis de kommer bagud med et mål eller endda to? Jeg er meget tilfreds med reaktionen, siger han på pressemødet efter kampen.

I Solskjærs foregående otte kampe - seks i ligaen og to i FA Cuppen - er United endt som vinder. Og alle gange har holdet scoret først.

Kommentatorer har derfor sat spørgsmålstegn ved, om spillerne også kunne fastholde gejsten, når de kom bagud i en kamp.

Men det kunne de. I det 87. minut reducerede Paul Pogba til 1-2 på et straffespark, efter at Burnleys Jeff Hendricks havde væltet Jesse Lingard omkuld.

Burnleys manager, Sean Dyche, var utilfreds med både dommerens beslutning om at pege på pletten, og irriteret over at han lagde fem minutters spilletid til.

- Jeg bryder mig bare ikke om, at folk bliver rørt på skulderen og så fungerer deres ben ikke, siger han om Jesse Lingaards fald.

- Og jeg har ingen anelse om, hvor de mystiske fem minutter kom fra. Men med denne klubs historie og "Fergie-tid", så begynder alle at tro på det, siger Sean Dyche.

Begrebet "Fergie-tid" stammer fra Alex Fergusons dage som manager, hvor United var berygtet blandt modstandere for at score mål i tillægstiden.

I det 92. minut kom forløsningen for hjemmeholdet, da Victor Lindelöf fik udlignet til 2-2.