Solskjær fører Manchester United til sejr i hjemmedebut

Ole Gunnar Solskjær fik managerdebut på Old Trafford med 3-1 over Huddersfield, for hvem "Zanka" scorede.

Ole Gunnar Solskjær fik onsdag en resultatmæssig perfekt hjemmebanedebut som manager for Manchester United, da hans mandskab besejrede Huddersfield med 3-1.

Dermed har United vundet begge kampe, efter at nordmanden kom til.

Nemanja Matic bragte hjemmeholdet foran, da han let sendte en retur fra et reddet hovedstød over stregen efter 28 minutter.

For Huddersfield startede både Jonas Lössl, Mathias "Zanka" Jørgensen og Philip Billing, og sidstnævnte havde en afslutning i sidenettet tæt på pausefløjtet.

Også i anden halvleg bød gæsterne ind efter en scoring, men da Paul Pogba gjorde det til 2-0 efter et godt gennemspillet angreb i det 64. minut, kunne Ole Gunnar Solskjær gøre klar til at få endnu et af de mange rygklap og varme hilsner, som har fulgt ham, siden han afløste José Mourinho på managerposten.

Pogba fjernede nemlig al spænding efter 78 minutter, da han scorede til 3-0 på et langskud.

Mathias "Zanka" Jørgensen scorede Huddersfields trøstmål et minut før tid.