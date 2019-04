Solskjær erkender Citys status som Manchesters bedste hold

Uniteds spillere mandede sig op i lokalopgør, men kvalitetsforskellen på de to hold er stor ifølge Solskjær.

Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, erkender, at Manchester City for tiden er et langt bedre hold end hans eget.

- De seneste to sæsoner har de sat niveauet, siger Solskjær efter onsdagens nederlag på 0-2 i lokalderbyet og roser samtidig Citys manager.

- Det er bemærkelsesværdigt, hvad Pep Guardiola har gjort med sine spillere, og vi er så tæt på, i nabolaget, at vi mærker det hver dag, siger han til Skys Sports.

Nordmanden havde forlangt at se en modreaktion fra sine spillere efter den blodfattige indsats i søndagens nederlag på 0-4 til Everton.

Og United lagde også aggressivt ud hjemme på Old Trafford og kæmpede hårdt, indtil Bernardo Silva i det 54. minut bragte City foran.

- Vi fik en reaktion, og i sidste ende blev vi slået af et bedre hold. Du kan se, at der blev arbejdet hårdt, men det var ikke nok. Der er en kvalitetsforskel. Det er derfor, de er nummer ét, og vi ligger, hvor vi gør. Det er vores opgave at lukke det hul og overhale dem, siger Solskjær til Skys Sports.

Manchester United har nu tabt syv af de seneste ni kampe, men har stadig mulighed for at kvalificere sig til Champions League.

Holdet er på sjettepladsen i Premier League tre point efter nummer fire, Chelsea, som er søndagens modstander.

- Vi er fortsat med i ræset om en placering i top-4, og ved, at vi skal levere en god præstation mod Chelsea, siger Solskjær.