Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, har svært ved at forestille sig, at den engelske storklub i næste sæson vil være i stand til at vinde mesterskabet.

Han håber dog at være væsentligt tættere på konkurrenterne end i denne sæson, hvor United inden sidste spillerunde er henholdsvis 28 og 29 point efter Manchester City og Liverpool og i bedste fald kan blive nummer fem.

- Jeg er ganske ærlig omkring, at det vil være mirakuløst, hvis vi spiller med om titlen i næste sæson, når vi nu er så mange point efter i denne sæson. I næste sæson skal vi have lukket gabet.

- Hvis vi kan klare at følge med til februar eller marts, vil det være fantastisk, siger Solskjær på et pressemøde ifølge Sky Sports.

Samme toner var man næppe sluppet godt afsted med i Solskjærs tid som spiller i klubben fra 1996-2007.

I den periode sluttede United dårligst som nummer tre, men Premier League har også været igennem en stor forandring siden, påpeger nordmanden.

- Det er ikke, som dengang jeg var spiller. Der vandt vi eller Arsenal ligaen. Nu er der meget stor konkurrence, og det fortæller, at næste sæson også er en stor udfordring. Vi ønsker at komme tilbage til der, hvor vi hører hjemme, siger nordmanden.

Manchester United afslutter sæsonen søndag med en hjemmekamp mod allerede nedrykkede Cardiff.