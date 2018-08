Solbakken vil spare på kræfterne i europæisk returkamp

På grund af et godt udgangspunkt varsler Ståle Solbakken ændringer på holdet i torsdagens møde med Stjarnan.

Når FC København torsdag aften skal forvandle 2-0-sejren fra udekampen mod islandske Stjanan til samlet sejr i Europa League-kvalifikationens anden runde, bliver det formentlig uden flere af de største FCK-profiler.

På grund af det gode udgangspunkt varsler Ståle Solbakken nemlig ændringer til returkampen i København.

- Vi har et godt udgangspunkt med 2-0-sejren i Island, så det giver anledning til at lave nogle ændringer i forhold til den seneste kamp, men det vil ikke være sådan, at vi vender op og ned på alting, siger Solbakken ifølge FCK's hjemmeside.

Han vil disponere kræfterne, så de rækker til både at kunne kvalificere sig til Europa Leagues gruppespil og til en topplacering i Superligaen.

- Kampene falder tæt i øjeblikket, men det er jo sådan vi gerne vil have det, så vi kan komme i europæisk gruppespil. Men der er lidt ekstra pres på programmet på grund af VM, så der ikke er nogen pauser i midtugekampene.

- Men forhåbentlig skal vi spille hver torsdag hele august og sikre pladsen i gruppespillet, så vi også får et travlt efterår, siger Solbakken.

Sidste uges udesejr over Stjarnan blev i søndags fulgt op af en overbevisende hjemmesejr på 4-0 over AaB.

Hvis FCK vinder samlet over Stjarnan, skal københavnerne gennem yderligere to kvalifikationsrunder, før holdet kan indløse billet til gruppespillet.

I næste runde skal vinderen af FCK-Stjarnan sandsynligvis møde bulgarske CSKA Sofia, der vandt 3-0 på hjemmebane over østrigske Admira Wacker i de to holds første kamp.