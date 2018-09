Søren Kragh advarer: En af de hårdeste VM-ruter

VM-rytterne får det hårdt på søndag, spår Søren Kragh Andersen efter at have prøvekørt en af de hårde bakker.

Med 4670 højdemeter er ruten til søndagens landevejs-VM den mest bjergrige i adskillige år, og der venter 258,5 barske kilometer forude for det danske håb Jakob Fuglsang og de øvrige ryttere til start i Østrig.

Enkeltstartsrytterne prøvede onsdag kræfter med en af rutens hårdeste udfordringer, stigningen Gnadenwald, og en af dem, der fik problemer på den stejle bakke, var danske Søren Kragh Andersen.

- Du kan regne med, at den er hård. Det bliver et af de hårdeste VM-løb i mange år, siger Kragh Andersen.

Den 24-årige dansker brillerede i sommer med en etapesejr i Schweiz Rundt og en stærk Tour de France-debut, hvor han kørte flere dage i den hvide ungdomstrøje.

I sidste weekend var han en del af det Sunweb-hold, der vandt VM-sølv i holdløb. Alligevel er han ikke blandt de otte danske ryttere, der skal forsøge at skabe et godt resultat i landevejsløbet på søndag.

- Jeg ved, at der er andre, der kan gøre det bedre end mig på dette tidspunkt af sæsonen. Jeg håber, de gør det godt på søndag, siger han.

I det hele taget lakker sæsonen mod enden for den kraftfulde fynbo. Næste opgave bliver endagsløbet Paris-Tours 7. oktober, inden han lukker cykelåret med et etapeløb i Kina.

- Det er en lang og hård sæson, og jeg kører nærmest kun World Tour-løb.

- Holdet prøver at passe på mig så godt som muligt. Jeg er stadig ung, og nogle gange bliver det for meget, men det er godt for udviklingen, siger Søren Kragh Andersen, der blev noteret for en 18.-plads i onsdagens enkeltstart.