Sønderjyske-træner er indstillet på playoffkampe

Sønderjyske tog søndag eftermiddag en yderst vigtig sejr i kapløbet om at overleve i Superligaen, da holdet på udebane slog AC Horsens med 1-0.

Sejren betyder, at sønderjyderne med én kamp tilbage at spille kun har et point op til Horsens på andenpladsen i puljen, som vil betyde en ny sæson i Superligaen uden at skulle ud i playoffkampe.

Med Vejles nederlag til AGF søndag står det dog klart, at Sønderjyske som minimum ender på tredjepladsen i puljen, hvilket giver holdet en livline, da det så vil kræve nederlag i to playoffrunder for at rykke ud af Superligaen.

Sidstepladsen, som Vejle altså ender på i puljen, giver direkte kampe om at undgå nedrykning.

Uanset hvad så tør Sønderjyske-træner Glen Riddersholm ikke lægge planer efter, at holdet overtager puljens andenplads i sidste spillerunde. Han er indstillet på, at sønderjyderne skal ud i playoffkampe for at sikre overlevelse.

Horsens må ikke vinde over AGF i næste spillerunde, hvis sønderjyderne skal nå andenpladsen, men Sønderjyske-lejren har ikke tænkt sig at spekulere i den kamp.

- Hvis vi kigger mod kampe, vi ikke selv kan kontrollere, så laver vi en klassisk fejl. Så det hedder fuld fokus på vores egen præstation og indsats, for kampen i sig selv er vigtig, siger Glen Riddersholm.

Selv om det blev til en tiltrængt sejr i Horsens, så var Glen Riddersholm langt fra tilfreds med hele kampen.

- Jeg savnede nogle, der trådte i karakter. Spillerne i Sønderjyske skal blive bedre til at fastholde en plan og være disciplinerede. Det er de ikke gode nok til lige nu, siger Glen Riddersholm.

Sejren i Horsens kom efter en periode på fem kampe i træk uden en sejr.