Sønderjyske siger farvel til kvartet efter sæsonen

Der kommer gang i svingdøren i superligaklubben Sønderjyske til sommer.

Fredag eftermiddag meddeler klubben, at den tager afsked med minimum fire af de ni spillere i førsteholdstruppen, der har kontraktudløb ved sæsonens udgang.

Således siger klubben farvel til Mads Hvilsom, Victor Smedsrud, Ramon Rodrigues og Silas Songani.

Førstnævnte er allerede præsenteret som ny spiller i Hobro, mens de tre øvrige spillere endnu ikke har meldt ud, hvad fremtiden byder på.

Også flere tungere navne i Glen Riddersholms trup står foran et kontraktudløb, men det er fortsat usikkert, om de underskriver en ny kontrakt med Haderslev-klubben.

Det drejer sig om Johan Absalonsen, Niki Zimling, Eggert Jonsson, Thomas Juel-Nielsen og Nikola Mirkovic. Sportschef Hans Jørgen Haysen fortæller, at han er i gang med at holde møder med spillerne om deres fremtid.

- Det har hele tiden været planen, at vi skulle mødes, når vi kendte vores situation i Superligaen, og det gør vi nu, efter at vi reddede os i søndags. Nu er vi i gang med en række møder med de spillere, der har udløb, og så må vi finde ud af, hvem der skal blive, og hvem der skal videre.

- Nu giver vi blomster til dem alle på søndag for at være sikre på, at vi får sagt ordentligt farvel, hvis det er dét, det ender med. Og så går vi ind i en tættere dialog i den kommende tid og tager den derfra, siger Hans Jørgen Haysen.

Sønderjyske er blandt de fire hold, der spiller om at få en playoffkamp om europæisk deltagelse mod et hold fra mesterskabsslutspillet. I første omgang skal Sønderjyske ud i et dobbeltopgør mod Randers. Taber sønderjyderne, står den på sommerferie.