Sønderjyske opruster med fodrap newzealænder

Sønderjyske fortsætter den offensive oprustning frem mod forårssæsonen i Superligaen.

Tirsdag har klubben hentet 27-årige Marco Rojas fra Heerenveen i Æresdivisionen. Han skifter til Haderslev-klubben på en kontrakt, der løber i et år. Allerede til sommer kan aftalen blive forlænget, oplyser Sønderjyske.

Sportschef Hans Jørgen Haysen glæder sig over at give klubbens nye cheftræner, Glen Riddersholm, endnu en spiller med fart i fødderne.

- Det er en spændende spiller, og det glæder mig meget, at det er lykkedes os at hente ham til klubben. Han har spillet 40 landskampe for New Zealand og været i nogle spændende ligaer allerede, og han har nogle spidskompetencer, som vi godt kan bruge på holdet.

- Han er først og fremmest en rigtig dygtig boldspiller. Han har en fiks fod og er rigtig dygtig på frispark.

- Han afslutter generelt rigtig godt fra distancen, så jeg forventer også, at det er en spiller, der kommer til at lave en del point for os. Han er god og hurtig i kombinationsspillet, og han kan spille de fleste offensive positioner, siger Hans Jørgen Haysen.

Marco Rojas bestod sit lægetjek tirsdag morgen og tilslutter sig Sønderjyskes trup omgående.

Ud over Heerenveen har Rojas en fortid i flere europæiske klubber. Han har spillet for Stuttgart og Greuther Fürth i Tyskland samt FC Thun i Schweiz.

Tidligere i vintertransfervinduet hentede Sønderjyske den tidligere danske ungdomslandsholdsspiller Danny Amankwaa hjem fra skotske Hearts. Også Amankwaa gør sig på den forreste del af banen.