Sønderjyske ophæver kontrakt med sygemeldt målmand

Lukas Fernandes er fortid i den sønderjyske klub. Begge parter er blevet enige om at ophæve samarbejdet.

Lukas Fernandes er ikke længere Sønderjyske-spiller.

Den 25-årige målmand er blevet enig med superligaklubben om at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

Det skriver Sønderjyske i en pressemeddelelse.

Fernandes har været sygemeldt de seneste par uger og har af personlige årsager ønsket at komme ud af sin kontrakt, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

- Nu slutter det hele lidt pludseligt, men jeg vil gerne sige tak for nogle gode år i Sønderjyske-trøjen.

- Han startede jo med at slå Marin Skender af holdet i 2016/2017-sæsonen, og selv om han siden har stået lidt i skyggen af Sebastian Mielitz, har han været en god, loyal målmand i klubben, og vi ønsker alt det bedste for ham fremover, siger Haysen.

Sportschefen vil nu overveje, om en erstatning skal hentes til klubben.

- Tidspunktet er ikke ideelt, i forhold til at transfervinduet er lukket, men nu kigger vi os omkring og undersøger markedet for interessante emner.

- Det er dog ikke sikkert, at vi foretager os noget før januarvinduet, for vi har en stærk førstemålmand i Sebastian Mielitz, og Victor Smedsrud er i rivende udvikling, efter at han blev tilknyttet superligatruppen i sommer.

Lukas Fernandes nåede at spille 27 superligakampe for Sønderjyske.