Motocross: Brødrene Thomas Kjer Olsen og Stefan Kjer Olsen skal sammen med Bastian Bøgh Damm repræsentere Danmark til Motocross of Nations i Assen, Holland den 29. september.

Landstræner Emil Larsen, der har udtaget holdet, har haft et luksusproblem i udtagelsen.

- Det er et stærkt hold, vi stiller med, og vi glæder os til at komme til Holland og repræsentere Danmark. Det har som altid været svært at udvælge kørerne, men det ser jeg som et positivt problem og et tegn på, at vi har mange hurtigere kørere i Danmark, siger han i en pressemeddelelse.

Thomas Kjer Olsen ligger i øjeblikket nummer to i VM.

- Thomas Kjer Olsens præstationer i VM er fantastiske, og Stefan bidrager med en kæmpe stor erfaring, mens Bastian Bøgh Damm har vist fantastisk god form på det seneste, siger landstræneren.