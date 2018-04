Sønderjyske henter dansk målmandsprofil hjem

Sønderjyskes ishockeyherrer får forstærkning på målmandspladsen i næste sæson.

Efter en udlandskarriere på ni år vender den tidligere landsholdsmålmand Patrick Galbraith hjem til Sønderjyske, som han tidligere i karrieren har vundet to DM-titler med.

Den nu 32-årige målmand har fået en treårig kontrakt med Vojens-klubben, oplyser Sønderjyske.

I Sønderjyske bliver målmanden genforenet med den tidligere mestertræner Mario Simioni, der også vender tilbage til klubben efter sommerferien.

Galbraiths tidligere holdkammerat Kim Lykkeskov er nu sportschef i Sønderjyske, og han ser det som et scoop at kunne tilknytte målmanden, som har ambitioner om at vende tilbage på det danske landshold.

- Jeg er super stolt og glad for, at Patrick har valgt at komme hjem og hjælpe os med at få Sønderjyske på ret kurs. Der hersker ingen tvivl om, at han kommer hjem for at vinde noget igen

- Patrick kommer til at blive en leder i truppen. En spiller, som kan vise vejen for de andre.

- Patrick er sulten efter at komme tilbage på det danske landshold, og det vil jeg rigtig gerne hjælpe ham med. Jeg synes, Patrick stadig bør være et emne til det danske landshold, siger Kim Lykkeskov.

Galbraith har spillet 131 landskampe for Danmark, og han har deltaget i ni VM-slutrunder. Han var senest på banen for landsholdet i 2015/16-sæsonen.

I løbet af sine ni sæsoner i udlandet har Galbraith været forbi svensk, slovakisk, finsk, tysk og senest britisk ishockey.