Sønderjyske-chef: Kun de største laver Sørloth-handler

Eksponering i europæiske turneringer og krav om økonomi gør, at rekordhandler kun er for ligaens største hold.

På transfervinduets sidste dag gik Superligaens største handel nogensinde igennem, da FC Midtjylland solgte Alexander Sørloth til Crystal Palace i Premier League.

Handler i den størrelsesorden er dog kun forbeholdt de største klubber i Superligaen.

Det mener Hans Jørgen Haysen, der er sportschef i Sønderjyske.

- Der er ikke andre, end de allerstørste klubber i ligaen som kan det. De har kapitalen til at købe spillere for over to millioner kroner, og det har vi ikke mulighed for, siger Hans Jørgen Haysen.

Han mener, at det spiller en stor rolle, at klubberne, der sælger dyrt, regelmæssigt er med i europæisk fodbold.

- Vi spillede europæisk fodbold i en enkelt sæson, og der kunne jeg mærke, at mobilen ringede lidt oftere, og at interessen kom fra andre steder end tidligere.

- Vi kigger jo også på, om dem, vi tager ind, har spillet i store kampe, og om de kan begå sig på højt niveau. Så hvis man skal lave de helt store handler, er det afgørende at spille i Europa kontinuerligt, siger Hans Jørgen Haysen.

Det er ikke mere end lidt over syv måneder siden, at Alexander Sørloth skiftede til FC Midtjylland for fire millioner kroner fra hollandske Groningen, og nu er han solgt videre for et rekordbeløb.

Det niveau mener Allan Gaarde, sportschef i AaB, at klubben fra Aalborg godt kan være med på.

- Det kan vi godt betale for en spiller, og det har vi jo også gjort flere gange, men om vi så kan sælge videre for et lige så højt beløb, er uvist, for der er mange ting, der spiller ind.

- Det spiller også ind, om klubben har været med i store handler tidligere, så når Midtjylland sætter transferrekord, kan det være med til at rykke dem et niveau i forhold til handler i fremtiden, siger Allan Gaarde.

Ifølge Ekstra Bladet indkasserer FCM 75 millioner kroner her og nu på handlen, mens salgsprisen kan stige med yderligere 60 millioner kroner, hvilket afhænger af, hvordan Sørloth præsterer i den engelske klub.

Begge sportschefer er usikre på, om Sørloths rekordskifte kommer til at ændre noget for ligaen generelt, men det betyder meget for topklubbernes villighed til at tage chancer for at finde en ny rekordhandel.

- Med en hurtig omgang hovedregning har Midtjylland nu råd til, at de kan lave 20 forkerte handler med de penge, de fik for Sørloth.

- Så det får dem nok til at satse lidt mere, og generelt er de store klubbers økonomi med til, at de kan satse mere på markedet.

- Det giver dem større mulighed for at få fat på en lottokupon med gevinst på, siger Hans Jørgen Haysen.