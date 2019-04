Sønderjyske-chef: Har klemt for hårdt på ishockeystaven

Det trækker op til det første ishockey-mesterskab til Rungsted siden 2002, når den tredje kamp i DM-finaleserien spilles i Hørsholm tirsdag aften.

Det nordsjællandske hold fører serien med 2-0 efter sejren på hjemmebane fredag og på udebane i søndags over Sønderjyske.

En ny sejr tirsdag vil sikre fire matchbolde til Rungsted Seier Capital, da serien spilles bedst af syv kampe.

Men det scenarie har Sønderjyske planer om at forpurre. Klubbens sportschef, Kim Lykkeskov, mener, at det er tid til at kaste nerverne langt væk.

- Vi har måske tænkt lidt for meget over, at det er finaler, vi spiller, og dermed måske klemt lidt for hårdt på staven.

- Det skal vi væk fra, og i stedet skal vi fokusere på det faktum, at vi skal over at spille en ishockeykamp i Rungsted en tirsdag aften, og når den er slut, så kører vi hjem igen, ligesom vi så ofte har gjort det, siger Kim Lykkeskov.

Rungsted vandt den første kamp med 4-3 efter lang forlængelse, og Sønderjyske førte undervejs med 3-1. Rungsted vandt den anden finale med 3-2.

Sønderjyske kan finde håb i, at holdet havde et godt tag på Rungsted i grundspillet.

- Selvfølgelig tror vi stadig på det. Rungsted var gode søndag, men vi var tæt på i den første kamp derovre, så det spil skal vi finde frem igen, lyder det fra Kim Lykkeskov.

Tirsdagens tredje finalekamp begynder klokken 20.30.