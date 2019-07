- AaB har kigget video, læst os lidt og lukker lidt af centralt for vores 8'ere, som gjorde det fantastisk mod Randers. Vi kan ikke forvente, at alle kampe forløber, som vi gerne vil. Vi bliver nødt til at omstille os nogle gange og måske spille lidt langt.

Han mener, at AaB havde læst, hvad SønderjyskE gerne ville, og derfor var det vanskeligt at få flow i spillet.

- Jeg kan blive lidt irriteret, når jeg ser, hvordan vi clearer bolde væk til sidst. Når der står 1-1, skal man måske tage vare på det ene point og se, om der ikke opstår muligheder. Vi giver alt for mange chancer væk i de sidste ti minutter. Vi er lidt for sløsede, og det skal vi lære af, sagde Mads Albæk efter kampen.

SønderjyskE: Det kunne have været langt mere målrigt mellem SønderjyskE og AaB. Blandt andet fordi begge hold gav for mange chancer væk. Gæsternes nummer 90 var ikke tilfreds med, hvordan hans hold brugte bolden.

Et fair kryds

SønderjyskE-cheftræner Glen Riddersholm gav udtryk for, at resultatet var fair, men han var også skuffet over ikke at køre hjem med en sejr.

- Krydset er meget sigende for kampen. Det var en kamp, hvor vi slog flot tilbage, efter vi kom bagud. Det havde vi ikke gjort i foråret, hvis vi var kommet bagud så sent i kampen. Vi har fire point for to kampe, og det er en rigtig god start på sæsonen. Men jeg er også skuffet over, at vi ikke vinder. Midtvejs i anden halvleg har vi to kæmpe chancer, lød det fra Riddersholm.

Han mente, at hans spillere var for umodne i nogle situationer.

- Der er en masse spillemæssige ting, jeg er utilfreds med. Kigger man på, hvor mange situationer vi får, hvor vi kan spille omstillinger, så er det decideret dårligt, at vi ikke kan konvertere det til afslutninger. Vi får bolden foræret og kan spille chancerne store. Vi bliver for hektiske og vil spille vinderbolde, og så får vi omstillinger imod os. Det er umodent på udebane mod AaB, som har haft en dårlig sæsonstart og skal frem for at jagte, sagde cheftræneren.