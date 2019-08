SønderjyskE's Daniel Nielsen var hurtigst på isen - og ligaens tredjebedste ironman

Dermed beviste Daniel Nielsen, at han for alvor er tilbage i form efter en sæson i fjor i Herning, som blev præget af skader, der ødelagde hele sæsonen.

18 danske Metal Liga-spillere - to fra hver klub - var sammen med tre ligadommere inviteret med til eventen i Odense, der blev afviklet lørdag.

Odense-spiller vandt

Sejren gik i stedet til Odenses Yannick Vedel, der kunne trække flest kilo i styrketesten - og i øvrigt placerede sig blandt de bedste i samtlige fire discipliner.

Magnus Koch fra Herlev tog andenpladsen, mens Frederikshavns Kristian Jensen og Aalborgs Thomas Spelling var de sidste i top fem.

SønderjyskE's Anders Førster sneg sig ind i top 10, mens Esbjerg-spillerne Christian Wejse og Niklas Andersen måtte nøjes med placeringer i nederste halvdel.

Det var anden gang, ironman-eventen blev holdt i dansk ishockey. Sidste år vandt Aalborgs amerikaner Aaron Harstad, men i år var det udelukkende danske spillere og dommere, der var inviteret.

- Fysikken er et utrolig vigtigt aspekt i ishockeysporten, og man kan vinde mange kampe ved at være forberedt og trænet korrekt. Med ironman-arrangementet vil vi meget gerne sætte størst mulig fokus på det fysiske aspekt i spillet og samtidig skabe prestige omkring at være den stærkeste og bedst trænede aktør i sporten, siger Danmarks Ishockey Unions talentchef Olaf Eller.

Han havde eksperter fra Team Danmark til at assistere sig ved testerne i Odense, der markerede, at Metal Liga-starten for alvor nærmer. Sæsonpremieren er 6. september.