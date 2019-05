SønderjyskE varsler nye underskrifter: Forventer at lukke flere aftaler i denne uge

SønderjyskE: Hans Jørgen Haysen er godt i gang med at udnytte sit forspring.

Siden 4-1-sejren over Vejle for en måned siden har sportschefen vidst, at der også skal spilles superliga i næste sæson, og den luksus er ikke alle forundt. Hobro og Vendsyssels skæbner er endnu ikke afgjort, og AC Horsens sikrede først overlevelsen for et par uger siden.

At SønderjyskE kunne præsentere Rilwan Hassan allerede i søndags - dagen efter FC Midtjyllands sidste kamp i denne sæson - skyldtes blandt andet den tidlige afklaring på superligaeksistensen.

- Det var det gode ved, at vi fik afgjort vores skæbne så hurtigt. Rilwan tog noget tid. Der skulle hugges en hæl og klippes en tå, for at vi kunne nå hinanden, fortæller Hans Jørgen Haysen.

Der er flere gode nyheder på vej fra SønderjyskE.

- Vi håber at lukke noget i indeværende uge. Gør vi det, så kan man sige, at vi har været hurtigt ude og gjort det, vi gerne ville, før vi fik nogle af konkurrenterne indover.