SønderjyskE under pres: Tvunget til udesejr

Fra at være klar favorit til at gå videre til semifinalen er SønderjyskE kommet under pres, erkender forwarden T.J. Moore. De lyseblå skal vinde mindst én udekamp for at gå videre.

- Vi er begejstrede for sejren, men vi skal videre og blive klar til næste kamp med det samme. Sådan er det i de her serier. Man prøver at opbygge noget momentum. Vi nyder det i en time, og så fokuserer vi på næste kamp.

Efter at Mario Simionis spillere fik rettet op på stillingen i serien i tirsdags, kan SønderjyskE udligne til 2-2 fredag. Men taber SønderjyskE, vil det se sort ud. I så fald vil stillingen være 1-3, og så skal SønderjyskE vinde tre kvartfinaler på stribe. To i Vojens og en i Rødovre.

Det er realiteterne, efter at SønderjyskE fik en frygtelig start ved første at tabe i Vojens for en uge siden og siden tabe i Rødovre søndag.

Lang vej igen

Tirsdag spillede SønderjyskE bedre end i de to første kvartfinaler, mener T.J. Moore.

- Vi var fysiske, og det åbnede for flere scoringschancer. Vi har prøvet at finde tilbage til vores eget spil, og det gjorde vi tirsdag.

Situationen ser lysere ud ved stillingen 1-2, men SønderjyskE er stadig presset.

- Helt sikkert. Vi har lang vej igen. Vi har selv skabt presset på os ved at tabe de to første kampe, men jeg tror på, at vi kan kravle ud af det, for vi har et virkelig godt omklædningsrum, hvor folk bevarer fokus, sagde Moore efter kampen.

Spiller han som i tirsdags, så ser det fornuftigt ud for SønderjyskE. Den dobbelte målscorer roste sin kæde for at have skabt chancerne til målene.

- Det er altid rart at score, men hvis du scorer, så er det hele kædens fortjeneste. Du kan ikke score et mål selv. Jeg var bare heldig, at jeg afsluttede et par rigtig gode angreb.