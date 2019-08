SønderjyskE: SønderjyskE's målmand Frederik Schram udlejes til Lyngby resten af efterårssæsonen. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Schram blev hentet til klubben, da målmand Nikola Mirkovic blev skadet kort før sæsonpremieren i superligaen.

Nu er Mirkovic blevet klar igen, og da Lyngby Boldklub samtidig har henvendt sig for at få tilknyttet Frederik Schram, bliver den dansk-islandske målmand udlejet til Lyngby i resten af efterårssæsonen.

- Vi følte, at vi skulle gardere os, da Nikola Mirkovic blev skadet lige inden sæsonstarten, og vi har hentet en stærk målmand ind i Frederik Schram. Nu er alle målmænd klar igen, og derfor kan vi imødekomme Lyngbys ønske om at leje Frederik i resten af efteråret, siger siger sportschef Hans Jørgen Haysen til hjemmesiden.

- Frederik har gjort et godt indtryk i den tid, han har været hos os, og han er en god fyr, der passer godt ind i vores omklædningsrum. Selv om han kun har kontrakt hos os frem til vinter, har vi valgt at udleje ham, så vi på den måde stadig har et bånd til ham, og vi vil følge ham tæt under udlejningen.