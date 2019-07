SønderjyskE-træner om matchvinder: Lieder arbejder stenhårdt for holdet

- Selvfølgelig er det vigtigt for en angriber at score. Hvis man ikke scorer, er det altid en skidt følelse, men vi har spillet nogle gode kampe, og vi vandt den første kamp og fik en god uafgjort i Aalborg. Så nu var det min tur til at score, lød det.

SØNDERJYSKE: For Mart Lieder lå det øjensynligt mere på sinde at være taknemmelig for tilliden end at fremhæve sin egen indsats, da han med to scoringer og en assist var hovedmanden bag SønderjyskE-sejren på 3-0 i Lyngby.

Arbejder for holdet

Som cheftræner har det været Glen Riddersholms valg at give Lieder lang snor, og han glædede sig på angriberens vegne.

- Det er så fortjent, Mart Lieder får den her medgang, sagde Riddersholm til TV3 Sport.

- Man kan sige, at enten er du en holdspiller, der giver energi, eller også tager du energi, fordi du er en superegoist. Mart har heldigvis også vist i superligaen, at han arbejder stenhårdt for sit hold. Han leverer utrolig meget uro, og han har fået rigtig meget kritik for ikke at levere mål. I dag lykkedes det for ham, og han er klart den spiller, der vender tingene for os og gør, at vi får en ret komfortabel sejr til sidst. Han er flyvende, og det er så fuldt fortjent, at han får den medgang, mente SønderjyskE-træneren.