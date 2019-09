SønderjyskE-træner håber på stærk defensiv

Kasper Christensen er glad for sin bredde trup og tror, at defensiven bliver afgørende i mandagens kamp mod Bjerringbro/Silkeborg. Arkivfoto: Ole Nielsen

SønderjyskE's sejr over Skjern i første runde skal mandag følges op mod Bjerringbro/Silkeborg. Her spår holdets træner, Kasper Christensen, at SønderjyskE's defensiv igen får en afgørende rolle.

SønderjyskE: Efter sejren over Skjern i sæsonåbningen skal SønderjyskE forsøge at følge op på den gode indsats mandag aften. Her skal holdet spille på udebane mod Bjerringbro/Silkeborg, der knuste Skanderborg i den første runde med hele 11 mål. Det er derfor også det defensive arbejde, som Kasper Christensen, der står i spidsen for SønderjyskE, har haft fokus på op til kampen. - Vi skal spille mod det skarpeste angrebshold i Danmark, som har spillet eminent skarpt angrebsspil. Derfor skal vi finde vores defensive kvaliteter frem, så vi kan holde dem nede på et acceptabelt antal scoringer. Og så skal vi håbe på flere gode målmandspræstationer, lyder det fra SønderjyskE-træneren. Offensivt er han dog ikke i tvivl om, at SønderjyskE godt kan give Bjerringbro/Silkeborg problemer. - Jeg tror på, at vi har kompetencerne angrebsmæssigt til at skabe chancer mod deres forsvar, siger han. I sæsonåbningen mod Skjern skiftede Kasper Christensen meget ud på holdet i løbet af kampen. Det var en del af strategien for holdet. - Det var godt at se, at bredden slog til. Jeg har en stor tro på truppen og synes, at vi har en spændende og bred trup, som jeg godt tør bruge. Det er faktisk en del af vores strategi at have en bred trup med unge spillere. Og så er det er jo ingen sag at være træner, når så mange spillede så godt, som vi gjorde mod Skjern, siger han.

Frygter ikke BSV En af de SønderjyskE-spillere, der kom ind og greb chancen mod Skjern, var Oliver Eggert. - Jeg kom ind og ramte mange af de situationer, som jeg gerne vil i. Så det er en stor cadeau til holdet for at kunne sætte mig op i netop de situationer, siger han. Sejren over Skjern har givet selvtillid til både Oliver Eggert og resten af spillertruppen, oplyser han. - Sejren har løftet stemningen til træning i løbet af ugen, især fordi vi har slået et af de store hold i ligaen. Når man har spillet en god kamp mod et godt hold, så er der lidt mere ro i hovedet, fordi man har vist, at man kan spille godt. Nu skal vi bare ud og vise, at vi kan gøre det igen, siger han. Selvom mandagens modstander lagde voldsomt ud og ødelagde Skanderborgs defensiv ved at score 36 mål, så frygter Oliver Eggert ikke kampen mod Bjerringbro/Silkeborg. - Som jeg ser det, så ligger favoritværdigheden på dem. Det betyder, at der er et lavt forventningspres, og det passer os nok meget godt. Vi er et ungt hold og kan spille lidt mere frit, end hvis der havde været et krav om, at vi skulle ud og have point, siger han.